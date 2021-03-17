Врач Мясников предупредил о традиционных опасностях надвигающейся весны

Москва, 17 марта. Доктор и телеведущий Александр Мясников призвал россиян быть бдительными в связи с приближающейся весной. По его словам, в это время обычно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ.

Специалист заявил, что весеннее тепло обманчиво. Увеличение световых часов и ясная погода провоцируют граждан на большее количество контактов и свободу от теплой одежды. Мясников отметил, что люди к этому еще не готовы.

«Мы выходим из долгой зимы с лишним весом, гиподинамией, что традиционно ведёт к весеннему всплеску ОРЗ», — рассказал эксперт.

Мясников призвал сохранять меры предосторожности и помнить о социальной дистанции. Он посоветовал принимать иммунный интерферон в виде назальных капель. По его словам, препарат показал хороший эффект при превентивном использовании.

Недавно Мясников в интервью «СоловьевLIVE» раскрыл причины роста летальных случаев в пандемию коронавируса. По его словам, зачастую люди умирали вовсе не от COVID-19.