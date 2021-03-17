Новые меры борьбы с «серыми» sim-картами сохранят тайну связи абонентов

Москва, 17 марта. Новый механизм борьбы с «серыми» sim-картами не предусматривает передачу содержимого разговоров и переписок абонентов в Роскомнадзор. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Ключевая цель введенных мер заключается в борьбе с мошенничеством, совершаемым с помощью чужих sim-карт. Речь идет о sim-картах, которые оформляются на «левые» паспортные данные.

«Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Минцифры ранее представило законопроект, устанавливающий состав, порядок и сроки предоставления сотовыми операторами в Роскомнадзор данных, которые нужны для отслеживания соблюдения ими обязанности по проверке достоверности информации об абоненте. Речь идет о ФИО, паспортных данных и так далее.

С 1 июля на гаджетах россиян появится отечественная поисковая система. Соответствующие программы будут установлены на смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки, уточнили в Минцифры.