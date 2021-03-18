Супруга Павла Мамаева рассказала о своих планах после развода

Москва, 17 марта. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что не переживает о своей личной жизни после развода, поскольку уверена, что не останется одна.

Мамаева после объявления о разводе с футболистом ФК «Ростов» вышла на связь с поклонниками, проведя прямой эфир в Instagram. Отвечая на вопросы подписчиков, модель сообщила, что пока она ни с кем не встречается. Вскоре, как только дети закончат учебный год, она намерена перебраться из Ростова-на-Дону обратно в Москву.

Поинтересовались подписчики у Аланы, на какие средства она собирается жить с двумя детьми после развода. По ее словам, у нее есть личные деньги, но нет постоянной работы.

«Меня будет поддерживать муж, ведь мы не чужие люди. Сейчас я занимаюсь собственным проектом, вкладываю в него всю душу», — сообщила Мамаева.

Некоторые подписчики поспешили осудить Алану за ее скандальное поведение, посчитав, что женщина за 30 с двумя детьми будет никому не нужна.

«Я не останусь одна, даже если у меня будет 10 детей. За это вообще не переживаю, — парировала Мамаева. — Когда узнала, что Паша изменил, очень сильно плакала. Если честно, я до сих пор страдаю, мне тяжело. Но одной быть не страшно».

В начале марта Мамаева в соцсетях сообщила, что в очередной раз поймала мужа на измене. При этом она опубликовала скрины его переписки с некой испанкой, а также контактные данные соперницы.

Вскоре поступили сообщения о госпитализации Мамаевой, которая якобы наглоталась снотворного. Сама Алана позднее опровергла эти предположения, обругав подругу Юлию Дзуцеву за попытку нажиться на ее популярности.

Десятого марта Мамаева объявила, что намерена оформить развод с футболистом, добавив, что не собирается делить с ним имущество или запрещать видеться с детьми.