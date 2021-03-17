Государство может изъять автомобили у виновников «пьяных» ДТП в России

Москва, 17 марта. Обязательную конфискацию машин введут в России для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали аварию с тяжкими последствиями.

Инициатором законопроекта выступило государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. Документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму, а его текст опубликован в электронной базе ГД. Авторы предложили изымать автомобили у виновников «пьяных» аварий с жертвами и пострадавшими.

Идея не нашла поддержки в правительстве. Собственник может передать транспортное средство злоумышленнику, не предполагая, что станет фигурантом дорожного инцидента, сказано в ответе кабмина.

«Законопроект является очередной попыткой... снизить количество дорожно-транспортных происшествий... по вине нетрезвых водителей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как избежать ДТП с наступлением весны, ранее рассказал автоэксперт Сергей Канаев. Россияне, которые с началом нового сезона вновь садятся за руль, в обязательном порядке должны проверить уровень всех жидкостей, рулевое управление и световые приборы.