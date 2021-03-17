Глава Еврокомиссии назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в ЕС

Брюссель, 17 марта. Ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе резко ухудшилась. На это указала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В некоторых странах, по словам главы Еврокомиссии, объявили о третьей волне COVID-19. Темпы вакцинации в связи с этим необходимо наращивать.

«Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации», – подчеркнула фон дер Ляйен.

В замедлении темпов вакцинации глава Еврокомиссии обвинила британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Разработчик препарата не выполнил свои обязательства по объему поставок вакцины в страны ЕС.

Некоторые страны Евросоюза недавно приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Поводом для этого стали сообщения о его побочных эффектах.