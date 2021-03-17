Кардиологи из США раскрыли полезные свойства черного кофе

Вашингтон, 17 марта. Черный кофе помогает защитить человеческий организм от сердечно-сосудистых заболеваний и может увеличить продолжительность жизни.

Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что к такому выводу ученые пришли благодаря изучению здоровья и образа жизни 21 тысячи американцев в течение 72 лет. По данным исследования, испытуемые, употребляющие не менее двух чашек черного кофе ежедневно, на 30% реже страдали от сердечной недостаточности.

Специалисты добавили, что напиток является самым полезным способом для поднятия настроения. Однако, как подчеркнула доктор медицинских наук Шэрон Кацман, для сохранения всех свойств кофе не стоит разбавлять его различными добавками.

Кофе также может быть полезным для профилактики сахарного диабета. Подробно об этом рассказал российский доктор и телеведущий Александр Мясников.