Forbes назвал притягивающие богатства женские имена

Москва, 17 марта. Специалисты основывались на именах российских женщин, попавших в список Forbes. Они чаще других притягивают к себе богатство и успех.

Наиболее популярным признано имя Елена. Обладательницы такого имени чаще остальных попадали в рейтинги Forbes. Женщин с таким именем отличает целеустремленность и склонность к предпринимательской деятельности.

Следом идут Татьяны, которым присущи расчетливость и мужская хватка. Обладательницы такого имени способны вести успешный бизнес и притягивать удачу, передает Infox.

Натальи, как считают эксперты, могут совмещать в себе роль домохозяйки и стойкого лидера. Далее в списке идут Лидии, которые умеют распоряжаться деньгами и идти к своей цели.

Замыкает рейтинг имя Ольга. Женщины с таким именем любят тратить деньги, однако от этого их богатство лишь приумножаются. Специалисты называют обладательниц этого имени «магнитом для финансовых источников».

Астрологи ранее составили список самых удачливых в 2021 году знаков зодиака. Наступивший год вступил в эру Водолея, в связи с чем фортуна готова улыбнуться пяти знакам зодиака.