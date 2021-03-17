Более 11 тысяч человек живут в аварийных домах в Томске

Томск, 17 марта. Свыше 11 тысяч человек проживают в аварийных домах на территории города Томска. Об этом говорится в проекте отчета мэра за 2020 год, опубликованном на сайте городской думы.

Для решения вопроса с расселением жителей необходимо 12 млрд рублей. Отмечается, что по состоянию на 1 января 2021 года, решением межведомственной комиссии признаны аварийными и подлежащими сносу 550 многоквартирных домов. Жильцов этих домов необходимо расселить.

Стоит отметить, что всего в течение 2020 года за счет бюджетных средств удалось переселить более тысячи человек. Полностью расселены были 38 многоквартирных домов.

Также недавно стало известно, что областная администрация Томской области направила в Правительство РФ дорожную карту по строительству межвузовского кампуса. По предварительным данным, стоимость проекта составляет 35 млрд рублей, 15 из которых могут быть выделены в рамках государственного гранта.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске для расселения аварийных домов построят новый микрорайон. На участке площадью 27 га планируется построить девять десятиэтажных домов общей площадью 72 тыс. кв. м.