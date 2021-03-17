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Путин призвал Генпрокуратуру обратить внимание на проблемы домашнего насилия

Путин призвал Генпрокуратуру обратить внимание на проблемы домашнего насилия

Москва, 17 марта. Президент России Владимир Путин отметил имеющуюся проблему с домашним насилием против несовершеннолетних, и призвал Генеральную прокуратуру не оставлять эти случаи без внимания.

По словам российского лидера в 2020 году большая часть преступлений против детей и подростков были совершены членами их семей. Он также добавил, что подобные правонарушения нельзя игнорировать.

В связи с этим глава государства обратился к сотрудникам Генеральной прокуратуры с просьбой задействовать все необходимые полномочия, чтобы обеспечить соответствующее своевременное реагирование от органов опеки и попечительства.

Кроме того, Путин отметил проблему роста коммунальных тарифов и низкое качество обслуживания в этой сфере. Президент России подчеркнул, что рассчитывает на принципиальную позицию прокуратуры, основанную на неукоснительном соблюдении закона.

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