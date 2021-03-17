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Кинокритик Шнейдеров дал свой прогноз касательно нового победителя «Оскара»

Кинокритик Шнейдеров дал свой прогноз касательно нового победителя «Оскара»

Москва, 17 марта. Картина американского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» может получить как минимум две статуэтки «Оскар» в этом году, заявил российский кинокритик Давид Шнейдеров.

Кинолента «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней женщине, которая странствует по США в поисках сезонного заработка. Картина уже успела получить премии «Золотой глобус» и «Золотой лев».

«С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит, как минимум, награду за «лучший фильм» и «лучшую режиссеру». На самом деле, был бы рад ошибиться», — поделился Шнейдеров.

Недавно организаторы кинопремии сообщили, что лента российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» больше не претендует на «Оскар». Картина была в шорт–листе номинации «Лучший фильм на иностранном языке», однако в финальный список претендентов не вошла.

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