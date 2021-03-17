Кинокритик Шнейдеров дал свой прогноз касательно нового победителя «Оскара»

Москва, 17 марта. Картина американского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» может получить как минимум две статуэтки «Оскар» в этом году, заявил российский кинокритик Давид Шнейдеров.

Кинолента «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней женщине, которая странствует по США в поисках сезонного заработка. Картина уже успела получить премии «Золотой глобус» и «Золотой лев».

«С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит, как минимум, награду за «лучший фильм» и «лучшую режиссеру». На самом деле, был бы рад ошибиться», — поделился Шнейдеров.

Недавно организаторы кинопремии сообщили, что лента российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» больше не претендует на «Оскар». Картина была в шорт–листе номинации «Лучший фильм на иностранном языке», однако в финальный список претендентов не вошла.