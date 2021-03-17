Сын Алибасова обвинил родственников Шукшиной в охоте за наследством отца

Москва, 17 марта. Известный продюсер, создатель группы «На-На» Бари Алибасов сейчас живет с бывшей супругой, тогда как родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной строят планы, как отсудить 25% от наследства музыканта. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

«У отца сейчас четыре диагноза — амнезия, корсаковский синдром, перелом ноги и трещина позвоночника. Два месяца будут лечить ногу, полгода будут лечить позвоночник», — сообщил Алибасов-младший НСН.

По его словам, отец проведет все время лечения в Калининграде, поскольку ему «там комфортно». Вместе с ним там живет и бывшая супруга, мать Алибасова-младшего Елена Уронич.

«Мне безумно приятно, что у мамы после того как была с папой, а потом двадцать лет пролежала в психушке, и еще три года была на реабилитации в Москве, ей выпал шанс наконец-то быть ему полезной», — сообщил сын продюсера.

О последней супруге отца Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов-младший отзывается скептически. Говоря о затянувшемся скандале с квартирой, он в очередной раз нелестно отозвался об актрисе. По его словам, артистка просила вернуть ей спорную недвижимость, и Алибасов без проблем пошел на этот шаг.

«Потом она попросила папу не подавать на развод самому, чтобы она не оказалась «брошенкой». Отец идет на уступки, и Лидия подает на развод с формулировкой, что папа — недостойный мужчина. Он даже согласился себе придумать любовницу и придумал ее со своим адвокатом, о чем с радостью показали на Первом канале. Эта история была придумана только для того, чтобы Лидия могла опереться на это и подать на развод», — признался сын продюсера.

По его словам, Шукшина получит четверть наследства его отца, если он не станет упоминать в завещании какие-либо другие условия. А Алибасов, по словам его сына, не станет вносить имя последней супруги.

«Вопрос — она знает об этом или она уже овощ, и с ней рядом находятся люди, которые организовывают все в интересах ее наследников», — заявил Алибасов-младший.

В конце февраля стало известно, что Алибасов будет жить под одной крышей с бывшей женой. При этом в начале марта создатель «На-На» передал СМИ видеообращение к Шукшиной, в котором трогательно признался ей в любви.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя также сильно, как и последние четверть века. К сожалению, нашим браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить 25 процентов моего наследства», — говорил на видео продюсер.

Он обратился к возлюбленной с просьбой не мешать бракоразводному процессу, чтобы они могли сохранить дружественные отношения.