Актер Лиам Нисон рассказал о борьбе с «мучительными судорогами» в ногах

Москва, 17 марта. Актер Лиам Нисон долгое время страдал от сильных болей в мышцах. Его ноги болели настолько сильно, что он буквально хотел плакать.

Судороги настигали его в ночное время. Ему приходилось просыпаться из-за стреляющей боли в ногах. Мучения Нисона прекратились после знакомства с массажистом, который работает с танцорами на Бродвее. Об этом звезда рассказала в эфире Radio 5.

Специалист обнаружил у актера повышенный уровень лактата. Последний является солями молочной кислоты, которая вырабатывается организмом при дефиците кислорода, необходимого для преобразования глюкозы в энергию.

Одной из причин повышенного лактата является злоупотребление кофеином. Отказ от этого вещества позволил актеру избавиться от мучительных болей в мышцах на 90%.

Обычно переизбыток лактата расщепляется печенью. Однако иногда организм не справляется с такой нагрузкой, в результате чего молочная кислота может образовывать в мышцах кристаллы, которые часто называют узлами. Кофеин обладает эргогенными свойствами и повышает уровень лактата в крови.

При отсутствии противопоказаний кофе может быть полезным для организма. Исследования показывают, что употребление кофе в утреннее время благоприятно сказывается на работе мозга.