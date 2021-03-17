Роза Сябитова решила больше никогда не выходить замуж

Москва, 17 марта. Главная телесваха страны Роза Сябитова призналась, что в ее возрасте не может быть и речи о новом браке. Идеальными отношениями с мужчиной для нее являются те, в которых можно общаться на расстоянии.

Ведущая программы «Давай поженимся!» дважды бал замужем. Однако оба брака закончились печально. Первый супруг скончался после инфаркта, со вторым Сябитова развелась после трех лет семейной жизни. В интервью порталу Teleprogramma.pro телеведущая сообщила, что больше не собирается связывать себя узами брака с кем бы то ни было.

«В моем возрасте ни о каком замужестве речи быть не может. Потому что все надо делать вовремя. Мужчина для меня сейчас вроде вируса, который может расшатать всю систему устоев, которую я выстроила. У меня масса планов и дел. А мужчина требует внимания, любви. На кой мне тратить свое время на него? Мне есть чем заняться», — констатировала Сябитова.

Своей задачей сейчас телеведущая считает любовь и заботу о детях и внуках, и не собирается растрачивать любовь на «чужого дяденьку».

«При этом замечу, что без мужского внимания в сексуальном плане я не осталась. Просто каждый возраст имеет свой кодекс», — заявила 59-летняя телезвезда.

По словам Сябитовой, в ее возрасте идеальным форматом отношений является тот, когда избранник «живет далеко». Она поделилась историей взаимоотношений с «хорошим знакомым Ренатом», который жил на Кипре. Пара встречалась у моря, когда в этом была необходимость. Правда, какое-то время спустя приятель женился на другой девушке, и свидания прекратились.

Ранее Сябитова объяснила, почему женщины после 35 лет не могут выйти замуж. Она предположила, что причиной может быть «родовая память наших мужчин». Телеведущая напомнила, что на Руси незамужняя девушка после 20 лет уже считалась «дефектной». Времена изменились, однако «женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать».