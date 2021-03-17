Врач Караваева перечислила 13 мешающих привести себя в форму ошибок

Москва, 17 марта. Многие люди мечтают избавиться от лишних килограммов к лету, но получается не у всех. Причины этого явления чаще всего кроются в «голове».

Ошибочно воспринимать похудение как средство для налаживания личной жизни, заметила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева. Правильной мотивацией является желание стать лучше и здоровее. Второй частой ошибкой является нарушение режима дня и ночи — без полноценного сна невозможно похудеть.

Необходимо ставить для себя реальные цели и не торопить процесс преображения. Излишний перфекционизм только демотивирует человека. Плохой идеей является и жесткая диета, так как она опасна для здоровья и не имеет долгосрочного эффекта. После возвращения к прежнему режиму питания лишние килограммы снова вернутся.

Польза отказа от еды после 18:00 вечера является мифом, так как голодание — не самый здоровый способ избавиться от жира. Человек, решивший похудеть, должен заранее подобрать для себя рецепты полезных блюд. Пережевывать пищу необходимо медленно, чтобы не съесть лишнего, так как чувство сытости приходит только через 20–30 минут. Чтобы избавить себя от переедания, стоит приобрести посуду небольшого размера и перестать есть перед телевизором.

Хранить дома сладости и вкусности не стоит, так как во время диеты рука тянется ко всему подряд. Многие люди воспринимают еду как способ справиться со стрессом и злостью. Перед началом похудения необходимо понять первопричины этого. Ошибочно не считать перекусы полноценными приемами пищи, так как в съеденной на ходу конфете или выпитом бокале вина может быть гораздо больше калорий.

Постоянное взвешивание не является эффективным способом контроля веса, так как он может колебаться в зависимости от ряда факторов. Вставать на весы стоит раз в одну-две недели. Еда не должна быть единственной радостью жизни. Если это так, то стоит найти другие удовольствия, например, в хобби, спорте, просмотре фильмов или прогулках.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что весной опасно садиться на диету. В этот период стоит бережно относиться к своему организму и не изнурять его голодовками.