«Зенит» переиграл ЦСКА центральном матче 23-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, 17 марта. Матч 23-ого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» закончился победой петербургской команды со счетом 2:3. Матч прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Счет на 28-ой минуте матча открыл нападающий «армейцев» Саломон Рондон. Уже спустя пять минут форвард гостей Артем Дзюба сравнял счет. В конце первого тайма он же не реализовал 11-метровый удар в ворота ЦСКА.

Во втором тайме дважды отличился полузащитник «Зенита» Вендел. В конце матча, в добавленное время, судья назначил пенальти в ворота команды из Петербурга, который реализовал Влашич.

Перед началом 23-ого тура РПЛ стало известно, что все матчи начнутся с минуты молчания. Акция проводится в честь ушедшего из жизни 15 марта серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе СССР Юрия Шикунова.