Роспотребнадзор заявил о поражениях кожи при заболевании COVID-19

Москва, 17 марта. Коронавирус может вызывать различные кожные реакции. Об этом заявила заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

Речь идет о кожных поражениях по типу псевдообморожений, которые могут проявляться в виде везикулярных высыпаний. Иногда у пациентов наблюдаются крапивница, пятнистые выделения или даже некротические поражения, пояснила она в ходе онлайн-семинара «Аллергология: новые горизонты».

Заболевание COVID-19 может вызывать не только новые реакции, но и осложнять уже имеющиеся. Это касается пациентов с псориазом. Состояние при коронавирусе может усугубляться наличием патологий сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения и других хронических заболеваний.

Врачи ранее пришли к выводу, что примерно у десяти процентов пациентов не вырабатываются антитела к COVID-19 после вакцинации. Это касается всех препаратов для профилактики коронавируса.