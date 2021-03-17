CNN потерял половину зрителей с уходом Трампа с поста президента

Вашингтон, 17 марта. Телекомпания CNN потеряла 47% аудитории в прайм-тайм среди наиболее важных для рекламодателей демографических групп от 25 до 54 лет с тех пор, как Дональд Трамп покинул пост президента США.

С 4 ноября, на следующий день после президентских выборов, до дня инаугурации, 20 января, в прайм-тайм CNN смотрели в среднем 2,5 млн зрителей. Однако после вступления в должность президента Джо Байдена зрители покинули либеральную сеть, а с января у CNN было всего 1,6 млн зрителей в прайм-тайм, сообщает FoxNews, ссылаясь на данные исследования Nielsen Media.

После резкого роста числа зрителей в прайм-тайм их численность сократилась на 36% с тех пор, как Байден пришел к власти. Снижение числа зрителей CNN в прайм-тайм было еще более резким среди ключевой демографической группы (от 25 до 54 лет) — 47%.

Дневная аудитория также сократилась. С 4 ноября по 20 января у CNN было в среднем 1,7 млн зрителей, но с тех пор, как Байден вступил в должность, этот показатель упал до 1,1 млн, что на 34% меньше. За тот же период CNN потерял 44% дневных зрителей ключевой аудитории.

Падение рейтингов CNN становится еще хуже, если анализировать недели непосредственно после дня выборов. С 28 декабря по 20 января CNN в среднем смотрели в прайм-тайм 3,1 млн зрителей, но со дня инаугурации до настоящего времени их число упало до 1,6 млн, что на 49% меньше. Что касается ключевой демографической аудитории, телесеть потеряла ошеломляющие 58% своих зрителей за те же сроки.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. На них был избран 46-й президент — им стал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. Его основным соперником был действующий на момент выборов глава государства Дональд Трамп, представлявший Республиканскую партию. На этих выборах была самая высокая явка избирателей с 1900 года. Подсчет голосов продолжался более месяца и сопровождался громкими скандалами.