Боевикам не уйти от суда: Захаров сообщил о старте масштабной силовой операции в ЦАР

Банги, 17 марта. Советник президента Центральноафриканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров сообщил о проведении полицейских рейдов сразу в нескольких районах страны. Цель операции – выявить и нейтрализовать «спящие ячейки» радикальных исламистов.

После успешного контрнаступления правительственных войск от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) оказались освобождены крупные города в центре и на северо-западе республики. Радикалы зачастую отступали без боя, но некоторые члены бандформирований остались в населенных пунктах. Они переодевались в гражданскую одежду, рассчитывая скрыться среди местных жителей.

«Рейды с целью выследить скрытые ячейки боевиков проводятся одновременно в нескольких регионах. Важно раскрыть всех, кто терроризировал местное население. Преступникам не уйти от ответственности», – написал политик в Twitter.

Des raids sont menés dans plusieurs régions simultanément afin de traquer les cellules cachées des rebelles. Il est essentiel que tous ceux qui ont terrorisé la population locale soient révélés. Les criminels ne pourront pas échapper à la responsabilité — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 17, 2021

Ранее Национальная жандармерия ЦАР объявила о мобилизации резервистов в Банги. Процедура продлится до 20 марта.