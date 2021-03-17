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ЦАР

Боевикам не уйти от суда: Захаров сообщил о старте масштабной силовой операции в ЦАР

Боевикам не уйти от суда: Захаров сообщил о старте масштабной силовой операции в ЦАР

Банги, 17 марта. Советник президента Центральноафриканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров сообщил о проведении полицейских рейдов сразу в нескольких районах страны. Цель операции – выявить и нейтрализовать «спящие ячейки» радикальных исламистов.

После успешного контрнаступления правительственных войск от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) оказались освобождены крупные города в центре и на северо-западе республики. Радикалы зачастую отступали без боя, но некоторые члены бандформирований остались в населенных пунктах. Они переодевались в гражданскую одежду, рассчитывая скрыться среди местных жителей.

«Рейды с целью выследить скрытые ячейки боевиков проводятся одновременно в нескольких регионах. Важно раскрыть всех, кто терроризировал местное население. Преступникам не уйти от ответственности», – написал политик в Twitter.

 

Ранее Национальная жандармерия ЦАР объявила о мобилизации резервистов в Банги. Процедура продлится до 20 марта.

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