Борьба за независимость и нефть: ангольские сепаратисты призвали США на помощь

Президент Кабиндского национального движения Бартоломеу Капита направил лидеру США Джозефа Байдена официальное обращение. В содержании документа говорится о необходимости «положить конец ангольскому колониализму».

Эксклав Кабинда борется за независимость африканской страны последние 46 лет. На кону не только суверенитет региона, но и крупные месторождения нефти. Иностранные компании, среди которых есть и американский гигант Chevron, не испытывают желания пересматривать свои контракты.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему для Кабинды так важна независимость, а главное — при чем тут США.

Хронология конфликта

Историю Анголы хорошо описывает государственный флаг. Черная полоса символизирует богатую на ископаемые ресурсы африканскую землю, красная — напоминает о гражданской войне и нелегкой освободительной борьбе.

Но в отличие от Анголы Кабинда не была колонией в полном смысле этого слова. С 1885 по 1975 годы Португальское Конго, как тогда называли Кабинду, представляла собой независимые территории, которые находились под покровительством Лиссабона.

В середине 70-х годов португальское правительство фактически передало регион Анголе. Последняя, нарушив нормы ООН, установила в эксклаве власть. Впрочем, позднее это не помешало африканской республике войти в состав Организации Объединенных Наций. Мнение жителей Кабинды никто слушать не стал.

Стремление страны обладать этим регионом объяснимо: в 60-х годах прошлого века геологоразведка показала наличие крупных запасов нефти на шельфе у берегов Кабинды. Именно благодаря этим месторождениям в 1997 году Организация Стран Экспортеров Нефти (ОПЕК) приняла Анголу в состав. Около 60% нефти добывается на двух крупных нефтяных платформах у берегов спорной территории.

Экспорт «черного золота» значительно повысил экономику Анголы. На заработанные с продажи нефти средства преобразилась столица страны – Луанда. Однако жители Кабинды оказались возмущены таким перераспределением богатств, добытых их недр на их территории.

Нефтяная крепость

С момента передачи португальского эксклава Анголе нефть там добывает американская компания Chevron. Терминалы и город нефтяников американцы усиленно охраняют.

Малонго, где живут большинство работающих в Кабинде иностранцев, с высоты птичьего полета напоминает военную базу: казармы, ангары, резервуары с топливом и водой. По периметру территория города окружена высоким забором с колючей проволокой. Местность вокруг забора заминирована и безлюдна.

Жители окрестностей уехали после карательных миссий ангольских военнослужащих против сепаратистов.

«Солдаты открывали огонь по живым людям без предупреждения, пытаясь таким образом избавиться и от повстанцев, и от свидетелей», — напомнил один из бывших местных жителей.

За нападения на ангольских солдат мирных граждан ждали расправы, даже если они не были причастны к сепаратистам.

«Военные ворвались в одну из деревень и положили лицом на землю всех жителей. Возглавлявший отряд анголец сказал, что по приказу штаба они могут убить по одному человеку за каждого убитого ангольского солдата и еще двоих человек вместе с ними. Троих убили на месте», — дополнил рассказ другой вынужденный переселенец.

Но даже оказавшись поблизости к городу нефтяников, ангольцам не попасть внутрь. Там действует многоуровневая система охраны: необходимо пройти обыски, сканирования и проверки документов.

Меры предосторожности отнюдь не случайны. Сепаратисты выбрали в качестве основного метода борьбы за независимость терроризм. Неоднократно силы «Фронта освобождения анклава Кабинда» (FLEC) похищали иностранцев, а в 2010 году даже обстреляли автобус с футбольной сборной Того, следовавший на Чемпионат мира.

Обстрел унес жизни трех членов команды, еще девять были ранены. Постоянной целью для нападений боевиков стали правительственные силы. Атаки сепаратистов ежегодно уносят десятки жизней ангольских солдат и офицеров.

FLEC добивается отделения Кабинды от Анголы и создание независимого государства. В крайнем случае, чтобы провинции наделили статусом автономии с широкими политическими, финансовыми и экономическими полномочиями.

Призыв к США

В отличие от боевиков-сепаратистов общественники и оппозиционные политики Кабинды пытаются найти точки соприкосновения на международном уровне и продвигать свои идеи об отделении от Анголы. Именно такую попытку и совершил президент Кабиндского национального движения Бартоломеу Капита, обратившись к лидеру США Джо Байдену.

Африканский политик призвал главу Белого дома вспомнить о «забытом конфликте». По его словам, США должны вмешаться в ситуацию в соответствии с общественно-политическими трендами, намекая на движение Black Lives Matter.

Также Капита указал на нарушение прав человека со стороны дочерней компании Chevron — Cabinda Gulf Oil Company Ltd. Эту фирму политик обвинил в бесконтрольной добыче нефти, алмазов, золота, урана и фосфатов.

Вероятно, лидер кабиндских сепаратистов рассчитывает надавить на болевые точки нынешнего президента США, такие как борьбу за права чернокожих и развитие «чистой энергетики». Но ожидать, что из-за этого Байден пойдет поперек интересов нефтяных гигантов не приходится.

Недавно Chevron стала крупнейшей в штатах добывающей компанией по показателю рыночной стоимости с капитализацией в 142 миллиарда долларов. Это второй в мире результат после саудовских нефтедобытчиков. Лидер США определенно не вступит в конфликт с таким крупным игроком за интересы далеких и непонятных американцам сепаратистов.

Перспективы Кабинды

Жители эксклава не только видят нефтяные платформы на горизонте, но и ощущают их присутствие. Прибрежные воды и пляжи загрязнены отходами нефтедобычи, а вся прибыль от полезных ископаемых уходит в Луанду. Недовольство действиями Анголы чувствуется в Кабинде на всех уровнях: от простых людей до политиков.

Усугубляет положение и нефтяная политика Луанды. Страна сократила экспорт черного золота до 13-летнего минимума из-за дефицита инвестиций в отрасль. Соответственно, малая часть поступающих в Кабинду доходов сократилась.

В столице не прекращаются беспорядки. Протестующие требуют отставки президента и снижения цен на товары. Эти обстоятельства дарят сепаратистам Кабинды надежду на обретение независимости. Однако шансы на отделение от Анголы невелики.

По крайней мере, такого мнения придерживается эксперт Южно-Африканского Института Международных отношений Анны Альвес. У анклава нет поддержки среди африканских лидеров и известности на международном уровне. Текущую диспозицию не исправит и обращение к Байдену. Независимости Кабинде придется ждать еще очень долго.