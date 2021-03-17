«Демон поверженный»: ко дню рождения Михаила Врубеля

Ровно 165 лет назад родился всемирно признанный русский художник-символист Михаил Врубель. Он работал почти во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративно-прикладных ремеслах, скульптуре и театральном искусстве, однако наибольшее признание получили его полотна «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный».

Михаил Врубель родился 17 марта (5 марта по старому стилю) 1856 года в Омске в дворянской семье польского происхождения. Его отец — строевой офицер — был участником Крымской кампании, а впоследствии стал военным юристом. Семья постоянно переезжала из-за военной службы отца, живя в Омске, Астрахани, Петербурге, Саратове, Одессе и опять в Петербурге.

Врубель окончил юридический факультет Петербургского университета, а затем был зачислен вольнослушателем в Академию художеств. Он занимался в мастерской Павла Чистякова, который сильно повлиял на творчество художника. Преподаватель отталкивался от классического академизма и внушал ученикам «священные понятия» о работе над пластической формой, но вместе с тем придавал значение индивидуализму. Во время учебы в Академии Врубель написал «Обручение Марии с Иосифом» (1881) и «Натурщицу в обстановке Ренессанса» (1883).

В 1884 году художник переехал в Киев, чтобы участвовать в реставрации древних росписей Кирилловской церкви. Одной из самых характерных композиций Врубеля для Кирилловской церкви стала фреска на хорах «Сошествие Святого Духа на апостолов». Затем художника командировали в Италию. Путешествие в Венецию обогатило палитру и пробудило колористический дар.

По возвращении на родину Врубель участвовал в росписи Владимирского собора в Киеве, но его эскизы были отвергнуты, потому что сильно выделялись на фоне работ его коллег. Расписывая киевские церкви, Врубель впервые обратился к образу демона.

В 1889 году художник переехал в Москву, где сблизился с меценатом Саввой Мамонтовым. Он написал тридцать иллюстраций к юбилейному изданию сочинений Михаила Лермонтова. Большая часть работ относилась к поэме Лермонтова «Демон», в том числе и знаменитый «Демон сидящий».

Мамонтов заказал Врубелю два панно для оформления Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставки в Нижнем Новгороде — «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Однако комиссия Академии художеств отвергла работы художника. Тогда Мамонтов велел повесить перед входом вывеску «Выставка декоративных панно художника М. А. Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии художеств». В 1896 году Врубель женился на оперной певице Надежде Забеле.

В последующие пять лет Врубель написал множество картин, в том числе «Богатырь», «Пан» и «Царевна-Лебедь». Также он стал работать с керамикой, занялся театральной живописью и разработкой костюмов для оперы, где выступала его жена.

В 1901 году появились первые признаки расстройства психики у художника — у него усилилась депрессия. Он начал работать над картиной «Демон поверженный». Несмотря на то, что картина была закончена и даже выставлена в галерее, Врубель приходил, когда посетителей было мало, и дописывал картину. По воспоминаниям супруги художника, его заболевание проявлялось в том, с какой тщательностью он каждый раз переписывал лицо демона, отражая то ужас, то грусть на его лице.

Психиатр Василий Бехтерев определил у художника прогрессивный паралич — нейросифилис. В 1903 году Врубеля поместили в частную клинику. В последующие три года в период улучшения состояния художник продолжал писать картины, но в 1906 году он ослеп. Несколько картин художника так и остались не дописаны, однако это придает им лишь еще большую загадочность.

В последние годы жизни Врубель постоянно был погружен в мир своих галлюцинаций, о которых весьма образно рассказывал окружающим. Накануне смерти художник привел себя в порядок, вымылся с одеколоном и предложил санитару поехать в Академию. Действительно, на следующий день гроб Врубеля был установлен в Академии художеств.