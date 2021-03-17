Европейский авторынок потерпел резкий спад на 19,3% в феврале

Москва, 17 марта. Продажи новых авто почти во всех странах Евросоюза в феврале 2021 года упали на 19,3%, и составили 771,486 тыс. по сравнению с 956,430 тыс. в феврале 2020 года.

Такие данные приводит Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) для всех стран, кроме Мальты, по которой информация отсутствует. Отмечается, что в январе такой показатель снизился на 24%.

Количество проданных машин в феврале показало самые низкие результаты для этого месяца, считая с 2013 года. В сообщении АСЕА подчеркивается, что меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции и неопределенность из-за пандемии по-прежнему значительно ограничивают спрос. Продажи поднялись лишь в двух странах — Швеции (5,3%) и Ирландии (4,9%).

На российском авторынке, в свою очередь, по итогам февраля 2021 года подорожали более двух десятков марок автомобилей. Сообщается, что средний рост цен составил 2,1%.