Николай Расторгуев растрогал поклонников фотографией с 91-летней матерью

Москва, 17 марта. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев недавно отметил 64-летие. В среду день рождения отметила его мама Мария Александровна, которой исполнился 91 год.

Расторгуев трогательно поздравил маму с солидной датой, давая понять, что невероятно горд тем, как в свои годы выглядит и чувствует себя Мария Александровна.

«Сегодня маме 91», — написал музыкант на своей странице в Instagram под совместным фото.

На снимке лидер «Любэ» бережно обнимает родительницу за плечи. Поклонники в комментариях обратили внимание, что прославленный сын очень похож на маму.

В комментариях к фотографии отметились друзья и коллеги музыканта, оставив поздравления Марии Александровне.

«Мамочке здоровья и долгих лет!» — пишет певец и композитор Игорь Николаев.

«Долгих ясных лет! Прекрасное фото! Любовь», — пожелал Олег Газманов.

«Здоровья и радости Мамочке, дорогой Николай!» — добавила Катя Лель.

«Класс! Дай бог ей здоровья! Хорошего сына воспитала!» — отметил Александр Буйнов.

Расторгуев 21 февраля отметил 64-летие. В эксклюзивном интервью ФАН артист признался, что привык отмечать только юбилеи, а обычные даты особо не воспринимает. Говоря о планах на 2021 год, певец отметил, что пока старается ничего не загадывать, все будет зависеть от ситуации с пандемией.