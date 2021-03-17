Суд Мали освободил организатора госпереворота и военного преступника



Бамако, 17 марта. Одного из лидеров путча 2012 года в Мали и предполагаемого убийцу 21 бойца президентской гвардии освободил суд.

Девять лет назад мятежный генерал Амаду Саного с сообщниками сверг президента Амаду Тумани Туре. Через год его арестовали за массовую расправу. В ходе кровавых репрессий генерал убил 21 солдата.

Спорный закон об амнистии путчистов приняли в 2019 году. Дело в отношении Саного прекратили только два дня назад, 15 марта. Военного преступника освободили во имя «национального примирения».

Несмотря на выплату компенсаций семьям погибших, правозащитники требуют правосудия и привлечения всех причастных к убийству гвардейцев к ответственности.

«Необходимо, чтобы судебное разбирательство завершилось, чтобы права жертв на полное возмещение были соблюдены, закон национального согласия не может быть использован для обеспечения безнаказанности», — заявил Агибу Буаре, председатель Национальной комиссии Мали по правам человека. «Мали не нуждается в такой несправедливости, свидетельствующей о попрании прав человека», — добавил правозащитник.

В 2012 году мятежный генерал Амаду Саного возглавил восстание туарегских сепаратистов, которое поддержали исламистские группировки. В марте президента Мали отстранили от власти, а в апреле путчисты взяли под контроль всю северную часть республики. К июлю инициативу перехватили боевики, провозгласившие создание шариатского государства.

Под давлением международного сообщества Саного передал власть председателю парламента Дионкунде Траоре, сформировавшему временное правительство. В январе исламисты перешли в наступление на малийскую столицу. Траоре призвал на помощь армии Франции и нескольких африканских стран. В результате военной операции север Мали вернулся под контроль правительства.