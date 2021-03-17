Греция намерена обеспечить выдачу шенгенской визы всем туристам из России

Афины, 17 марта. Российские туристы могут рассчитывать на получение шенгенской визы при посещении Греции. Соответствующее заявление сделала греческий посол в России Екатерини Нассика.

Греческая сторона готова взять на себя всю ответственность за выдачу виз для посещения ее территории. Всеми этими вопросами будет заниматься генконсульство страны, пояснила она в эфире канала «Россия–24».

«Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — заявила Нассика.

Власти Греции ранее заявили, что будут принимать сертификат о вакцинации российским «Спутником V» наравне с документами о прививках европейскими вакцинами от коронавируса. Наличие справки о вакцинации позволит туристам пересекать границы страны.