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Греция намерена обеспечить выдачу шенгенской визы всем туристам из России

Греция намерена обеспечить выдачу шенгенской визы всем туристам из России

Афины, 17 марта. Российские туристы могут рассчитывать на получение шенгенской визы при посещении Греции. Соответствующее заявление сделала греческий посол в России Екатерини Нассика.

Греческая сторона готова взять на себя всю ответственность за выдачу виз для посещения ее территории. Всеми этими вопросами будет заниматься генконсульство страны, пояснила она в эфире канала «Россия–24».

«Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — заявила Нассика.

Власти Греции ранее заявили, что будут принимать сертификат о вакцинации российским «Спутником V» наравне с документами о прививках европейскими вакцинами от коронавируса. Наличие справки о вакцинации позволит туристам пересекать границы страны.

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