Замглавы МИД РФ Рябков упрекнул США в ухудшении отношений с Москвой

Москва, 17 марта. Введение антироссийских санкций со стороны США не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как стало известно, Белый дом расширит санкции против России. Ограничительные меры коснутся экспорта.

По словам Рябкова, позиция, которой придерживается Вашингтон, не добавляет шансов на нормализацию отношений. Кроме того, ответственность за ухудшение сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами полностью лежит на Белом доме.

«Здесь не может быть никаких сомнений», — добавил Рябков.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.