Сумишевский почтил память супруги пронзительным стихотворением

Москва, 17 марта. Певец Ярослав Сумишевский спустя 40 дней после гибели супруги Натальи обратился к ней с трогательным видео.

Ровно 40 дней назад скончалась жена и концертный директор музыканта. После автокатастрофы она несколько дней пролежала в коме, но так и не пришла в сознание. Сумишевский, воспитывающий теперь сына в одиночестве, тяжело переживает потерю.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, собранное из совместных фотографий с любимой супругой.

«Сегодня 40 дней, как нет моей Наташеньки. Спасибо за все, спасибо за сына, спасибо за то, что ты для меня сделала, я был самым счастливым человеком с тобой. Каждый день думаю о тебе. Я верю, что ты всегда будешь рядом с нами», — написал музыкант.

Погибшей жене он посвятил песню на стихи ее тезки Натальи Анфаловой.

«Я буду писать тебе письма,

В рассветную рань отправляя…

Лети, счастливого пути», — обратился музыкант к Наталье.

Поклонники Сумишевского разделяют его боль. Они оставили более тысячи комментариев со словами поддержки.

«Больно, когда твоя половинка уходит. Вечная память. Ярослав, сил вам, у вас есть сын, ради которого должны жить и быть сильным», — пишет пользователь под ником s78vetik.

«Господи, почему так не справедливо. Такая красивая, молодая и счастливая», — посетовала olgamikhaleva112.

«В моем сердце Наташа останется навсегда. Она была интеллигентной и очень доброй», — добавила zaitsevasvetlana9648.

ДТП, ставшее причиной гибели Натальи, произошло 29 января под Красноярском. Певец вместе с супругой торопился на концерт. За рулем автомобиля находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу для обгона, после чего машина столкнулась с автоцистерной. Водитель погиб на месте, Сумишевский почти не пострадал, а его жена получила тяжелые травмы. Наталья скончалась в больнице 6 февраля.