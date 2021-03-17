Украина пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе

Москва, 17 марта. Украина сосредотачивает новые боевые силы на линии соприкосновения в Донбассе. Таким образом Киев пытается спровоцировать «ответный» удар с целью оправдания военной авантюры.

Действия ВСУ противоречат действующим обязательствам Украины по разведению сил в регионе. Обстрелы территорий Донбасса продолжаются на ежедневной основе, в частности жилых районов и гражданской инфраструктуры. Поведение Киева делает очевидным его отказ от мер по усилению режима перемирия, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», — добавил он.

Бойцы ВСУ в пять раз чаще стали совершать провокации и обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе. За минувшие сутки украинская сторона 21 раз нарушила перемирие, ранее отметили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.