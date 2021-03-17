Горбачев назвал распад СССР нарушением народной воли

Москва, 17 марта. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что референдум по сохранению Советского Союза, проведенный 30 лет назад, «был необходим».

По словам политика, результаты референдума были «поразительны» — большая часть советских граждан предпочла сохранить СССР. Горбачев отметил, что по итогам голосования был инициирован Ново-Огаревский процесс по разработке Союзного договора. Как рассказал экс-президент, проект был полностью готов к подписанию, но случился путч ГКЧП.

«Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», — заявил Горбачев.

Единственный за всю историю всесоюзный референдум о сохранении СССР состоялся 17 марта 1991 года. На повестке стоял вопрос о сохранении страны как федерации равноправных суверенных государств. По результатам голосования 76,43% граждан высказались за сохранения Советского Союза.

Однако СССР распался в результате провала путча Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 года.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал, как Михаил Горбачев не поддержал идею о создании конфедерации вместо федеративного государства. Однако спустя время предложил референдум о сохранении СССР.