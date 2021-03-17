Убийца 58-летней женщины в Брянске сама позвонила в полицию

Брянск, 17 марта. Больная шизофренией женщина убила 58-летнюю пенсионерку. После преступления она сама позвонила в дежурную часть. Стражи порядка задержали подозреваемую.

Труп 58-летней убитой с резаной раной на шее был обнаружен на обочине дороги по улице XXII съезда КПСС.

По предварительным данным, жительница Брянска сама позвонила в полицию и призналась в преступлении. Она также заявила, что психически больна. Полицейские задержали заявительницу. Ей оказалась 30-летняя женщина. На допросе она несколько раз меняла показания.

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