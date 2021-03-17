Цифровизация, торговля и новый мост: власти ЦАР составили план развития экономики

Банги, 17 марта. В столице Центральноафриканской Республики прошло заседание кабинета министров. Члены правительства обсудили выполнение социальных программ при поддержке Международного валютного фонда (МВФ), вопросы цифровизации, а также развития торговой и транспортной сфер, в том числе наращивание потенциала речного порта Зинга.

Последние пункты имеют решающее значение для реализации финансово-экономической программы страны. Министр финансов ЦАР Анри-Мари Дондра и вовсе заявил, что перевод расчета коммунальных услуг в цифровые сервисы является одним из важнейших приоритетов правительства.

Также глава ведомства приветствовал возобновление транспортного сообщения по коридору Банги-Белоко. Он выразил надежду, что грузопоток на трассе будет увеличиваться.

Дондра обсудил с коллегами и тему расширения потенциала порта Зинга. Глава Министерства финансов ЦАР поручил тщательно исследовать экономические аспекты реализации программы.

Еще одним важным инфраструктурным проектом станет строительство моста через реку Лобае в районе города Монгумба. На данный момент там действует лишь паромная переправа. Однако это главная трасса, связывающая столицу ЦАР с Республикой Конго.

За последние два месяца в ходе успешного контрнаступления армия Центральноафриканской республики освободила от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) большую часть страны. Мирная жизнь вернулась в крупнейшие города страны: Буар, Бамбари, Бозум, Босангоа и другие. Возобновили работу федеральные трассы, связывающие страну с Камеруном.