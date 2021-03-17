Житель Кингисеппа убил собственную мать из-за невозможности увидеть Алсу

Кингисепп, 17 марта. Мужчина страдал расстройством личности и неадекватно воспринял запрет матери идти на концерт поп-дивы. Пожилая женщина получила множество ножевых ранений.

Подозреваемый был арестован, когда через две недели после убийства матери пошел в магазин за продуктами. Выяснилось, что 46-летний житель Кингисеппа страдал психическим заболеванием, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи вошли в квартиру и обнаружили там труп пожилой женщины, который, по предварительным данным, пролежал там около двух недель. Задержанный был направлен в местный психологический диспансер.

СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Сейчас подозреваемый проходит курс лечения, позже будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно о матери из Курской области, которая несколько лет издевалась над сыном и в итоге сожгла его.