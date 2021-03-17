Суд в Башкирии вынес приговор делу об убийстве топ-менеджера из-за компромата

Уфа, 17 марта. Жители Башкирии приговорены к длительным срокам за убийство заместителя коммерческого директора крупного предприятия. Жизнь потерпевшего была оценена в 10 миллионов рублей.

Следствие установило, что коммерческий директор данной компании пришел к выводу о наличии у его подчиненного компромата на него. Материалы, как считал организатор преступления, потерпевший мог передать правоохранителям.

Руководитель решил «перестраховаться» и предложил 35-летнему уфимцу расправиться с жертвой. По данным прокуратуры, за устранение своего заместителя он был готов заплатить 10 миллионов рублей. Исполнитель решил «взять на дело» троих приятелей. Местом нападения на пострадавшего стала подземная парковка. Замдиректора избили и погрузили в багажник. Затем потерпевшего задушили, а тело выбросили в безлюдном месте.

Установлено, что у убитого душегубы забрали документы, телефон и 150 тысяч рублей. Все, кроме денег, один из исполнителей передал неустановленному пока человеку.

Организатор расправы получил 16 лет лишения свободы, остальные приговорены к срокам от 13 до 18 лет.

В Рязани совершено заказное убийство бизнесмена. Приехавший из Украины наемник зарезал потерпевшего, теперь исполнителю грозит до 20 лет колонии, сообщал ФАН.