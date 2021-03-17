Национальная жандармерия ЦАР объявила о мобилизации резервистов в Банги



Банги, 17 марта. Все жандармы ЦАР, которые покинули службу или временно остались без работы, обязаны зарегистрироваться в центральном офисе ведомства.

В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный властями в конце декабря 2020 года, когда боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) начали наступление на Банги. Директор Национальной жандармерии генерал Ландри-Ульрих Депо призвал всех бывших силовиков, находящихся в столице страны. Процедура регистрации завершится в субботу, 20 марта, уточнил директор.



Уже в текущем году армия ЦАР, прошедшая подготовку у российских инструкторов, отразила атаки со стороны бандформирований и перешла в контрнаступление. После серии поражений, в которых боевики понесли значительные потери, группировки начали отступать. Зачастую они сдают позиции без боя, избегая прямых столкновений с правительственными силами. Военнослужащие освободили от радикалов десятки населенных пунктов и стратегически важные трассы, соединяющие столицу республики Банги с соседним Камеруном.