Почему продолжение антироссийского курса опасно для Черногории

Белград, 17 марта. Вице-премьер Черногории Дритан Абазович на заседании Комитета по внешней политике Европейского парламента выступил с заявлением о том, что Подгорица не собирается разворачивать свой курс в сторону России.

«Существуют опасения, что мы — пророссийское правительство, что нас поддерживают противники ЕС, но я хочу вас заверить: это неправда. Не могу сказать, что все наши сторонники на 100% преданы интеграции в ЕС, но правительство — на все 101%. Тот, кто захочет хоть немного отклониться от этого курса, не сможет быть нашим партнером (в парламентской коалиции — прим. редакции) в будущем».

Брат Дритан усред Брисела запријетио Москви и Пекингу.

Путин и Ђипинг сазвали Савјет безбједности.

Овог љета кад се будете зажељели руских туриста и инвестиција пустите овај снимак да вас жеља мине и раширите сунцобране на којима пише:”УРА!” pic.twitter.com/9p9pSrGxoX — Milan Knežević (@MilanKnezevic80) March 17, 2021

Ранее депутат Европейского парламента и сопредседатель организации «Зеленых» Европы Томас Вайс поздравил вице-премьера Абазовича со вступлением в должность и сказал, что видит в нем гаранта европейского пути Черногории.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей депутат в парламенте Черногории и лидер «Демократической народной партии Милан Кнежевич выразил опасения, что сохранение антироссийского курса может крайне негативно сказаться на экономике страны, и так переживающей не лучшие времена.

«Было бы замечательно, если бы правительство Черногории было на 100% правительством граждан, которые его выбирали. Это правительство должно работать в интересах Черногории. Под ними я подразумеваю улучшение отношений с Сербией и Россией, но также и со странами НАТО».

По мнению Кнежевеча, Абазовичу должно быть известно, что в правящее большинство входят и представители тех партий, которые выступают за усиление связей с Россией и Сербией. Подобные заявления могут вызвать недопонимание между представителями разных фракций, тем более что они изначально договорились о том, что не будут ставить под вопрос тот факт, что Черногория является полноправным членом НАТО.

«Но мы ведем независимую политику, и наши граждане ожидают, что она будет способствовать оттепели в отношениях с Россией, углублению наших экономических связей, — Россия для нас однозначно дружественная страна. Я думаю, что Дритан Абазович может поискать партнеров в Демократической партии социалистов (партия Мило Джукановича — прим. редакции) или на другой стороне политической сцены — среди тех, кто зарекомендовал себя как криминальные, коррумпированные политсилы, пораженные непотизмом».

По мнению политика, местные выборы, которые прошли в Никшиче 14 марта, показали реальное положение дел и волю народа:

«Они отчетливо показали политический вес партии Абазовича и очевидно, что не в их положении диктовать другим, какую идеологическую платформу они должны выбирать».

При этом, по словам депутата, его партия не отказывается от своих предвыборных обещаний и открыто выступает за то же, что и ранее — за хорошие отношения со странами Запада, Европой и США, но параллельно с этим за максимальное улучшение отношений с Россией и Сербией.

«Мы никогда не скрывали, что выступаем за отмену санкций против России — это должен быть экономический, стратегический подход правительства Кривокапича, если мы вообще хотим спасти нашу экономику».

Комментируя заявления Абазовича о необходимости срочного решения кризиса в туристической отрасли, которая составляет четверть ВВП Черногории, и просьбы к Брюсселю о помощи в вакцинации населения, Кнежевич напомнил, что не ЕС, а именно Москва и Белград пришли на помощь Подгорице.

«За время эпидемии коронавируса единственная помощь черногорскому народу поступила от Сербии и от России — именно они показали готовность поставить нам вакцины. При этом я почему-то не видел готовности со стороны ни одного из членов НАТО помочь нам с закупкой препаратов».

Кнежевич убежден, что политика правительства Черногории, которая основывается на негативном отношении к России и Сербии, способствует падению доходов от туризма во время пандемии.

«Я боюсь, если не будет поворота во внешней политике, основанного на оздоровлении отношений с Россией и Сербией, это приведет к еще более катастрофическим результатам, чем в прошлом году».

В результате пандемии и политического кризиса Черногория лишилась своих основных доходов, которые обеспечивал туризм. В прошлом году отрасль пережила ощутимый удар, количество туристов снизилось почти на 90% по сравнению с 2019 годом.

Лидер ДНП напомнил, что никогда не скрывал своих хороших отношений с российским руководством, с российскими экономистами и политиками.

«И я готов выступить посредником, чтобы количество русских туристов и инвесторов увеличилось, что позволило бы восстановиться нашей экономике, и сделать все, что в моих силах, чтобы наши отношения были на высшем уровне».

Однако этого, по мнению политика, недостаточно. Кнежевич считает, что стране нужны кардинальные изменения во внешней политике:

«Правительство Кривокапича должно понять важность экономических связей с Россией и то, как много эта страна значила раньше для Черногории — в вопросе инвестиций он буквально была влиятельной силой. Каждая третья инвестиция была из России, и каждый второй турист» — подчеркнул депутат.

По словам Милана Кнежевича, Черногория уже потеряла российский рынок из-за ошибки предыдущего правительства Душко Марковича. Поэтому определенные опасения, особенно в связи с сегодняшними заявлениями, есть и сейчас.