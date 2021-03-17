Светлана Бондарчук удивила коллег новым имиджем

Москва, 17 марта. Телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук неожиданно для всех сменила имидж. Она предстала перед поклонниками с короткими волосами, окрашенными в рыжий цвет.

Светлана Бондарчук — бывший редактор журнала «Hello!» и завсегдатай модных вечеринок. Ее привыкли видеть с копной белых волос и минимумом макияжа. На этот раз 52-летняя светская львица решилась на кардинальные изменения. Она обрезала волосы «под мальчика» и стала рыженькой.

«Опять психанула. Как вы думаете, идет мне короткая стрижка и рыжий цвет?» — спросила Светлана у подписчиков.

На вопрос звезды в первую очередь ответили ее коллеги. Актрисы Юлия Снигирь и Любовь Толкалина сошлись во мнении, что это преображение очень идет Бондарчук. За смену имиджа также проголосовали певица Инна Маликова и звезда «Водоворота» Игорь Миркурбанов. Алика Смехова и Анжелика Ревва отметили запись Светланы «влюбленными» смайликами.

Однако некоторые подписчики Бондарчук решили, что она не красила волосы, а просто примерила парик. Одна из пользовательниц заявила, что короткая стрижка делает светскую львицу намного старше.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Федора Бондарчука активно занимается йогой. Она показала необычную асану и удивила фолловеров. Светлана пошутила, что в России появилась «конкурентка Ким Кардашьян».