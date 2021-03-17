Радикальные зоозащитники совершили нападение на участников общественных слушаний

Москва, 17 марта. Участники слушаний в Общественной палате РФ, посвященных проблеме бездомных животных, Максим Парфирьев, Александр Кулагин и Светлана Ильинская подверглись нападению зоорадикалов в центре Москвы.

По словам президента Центра правовой зоозащиты Александра Кулагина, на него и других участников общественных слушаний зоорадикалы напали возле станции метро Белорусская.

«Был один нападающий, он выстрелил из газового пистолета и попал в глаза Максиму Парфирьеву — руководителю общественной организации, — сказал собеседник ФАН. — Это типичный зоорадикальный беспредел».

Александр Кулагин добавил, что нападение не было случайным.

«Зоорадикализм показал свое лицо, это спланированное и организованное нападение — угрозы шли постоянно, нам с Максимом Парфирьевым угрожали еще вчера», — заявил общественный деятель.

Максим Парфирьев высказал предположение, кто мог совершить нападение.

«Я считаю, что нападение было совершено представителями движения безлидерного сопротивления «Фронт освобождения животных», запрещенного в ряде стран и отнесенного к террористическим, — сообщил Парфирьев. — Выходцами этой организации являются также «Альянс защитников животных» и радикальное движение Help Me. И от тех, и от других постоянно прилетали угрозы. Последняя угроза была вчера вечером, предпоследняя — в воскресенье, она была даже публичной».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, инициировавший общественные слушания, также подтвердил информацию о нападении.