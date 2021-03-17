Лидер одной из группировок ЦАР призвал боевиков переходить на сторону власти



Банги, 17 марта. Лидер вооруженной группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен объявил, что поддерживает президента республики Фостен-Арканжа Туадера и призвал боевиков к сотрудничеству с официальными властями страны.

«Туадера является гарантом мирной жизни, именно он обязан обеспечивать безопасность всех жителей ЦАР. Если кто-то против этого решения, то он против меня», — цитирует Хиссена оппозиционное издание Corbeau News.

Также лидер группировки заявил о желании вернуться в родную деревню, находящуюся под контролем правительственных войск. Охранять главу формирования будут военнослужащие ЦАР.

Хиссен ранее являлся непримиримым противником президента Туадера, но после заключения Хартумских соглашений о прекращении огня поменял отношение к лидеру страны. И даже сам не исключил, что может войти в состав правительства в качестве министра, отвечающего за разоружение и репатриацию.

Тем не менее подконтрольная ему группировка состоит в конгломерате бандгрупп, объединившихся под началом экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). По этим причинам новое обращение Абдулая Хиссена к боевикам встретило неоднозначную реакцию в рядах незаконного вооруженного формирования.