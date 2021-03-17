Псаки рассказала, что ожидает Байден от переговоров с Китаем по Аляске

Вашингтон, 17 марта. Власти США ожидают, что предстоящие переговоры с Китаем на Аляске могут быть сложными. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джозеф Байден намерен поднять вопросы, которые могут вызвать обеспокоенность у Пекина. Американский лидер планирует обсудить тему прав человека, экономику и технологические вопросы.

«И мы, конечно же, ожидаем, что многие из этих вопросов могут быть обсуждены в ходе этой встречи», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что также существуют области, в которых стороны имеют возможность вести совместную работу. Это касается климата и нераспространения ядерного оружия.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал слова Джозефа Байдена о президенте Владимире Путине истерикой от бессилия.