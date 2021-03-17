Джаред Лето кардинально сменил имидж для роли в новом фильме Ридли Скотта

Милан, 17 марта. Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето до неузнаваемости изменился для роли в новом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Преобразившегося артиста запечатлели на съемках.

На появившихся в Сети кадрах вокалиста рок-группы Thirty Seconds to Mars практически невозможно узнать. Лето кардинально сменил имидж: у него появились лысина, седые волосы, усы, лишний вес и второй подбородок. Не исключено, что все эти детали — результат работы гримеров и стилистов. Ведь на недавних снимках в Instagram звезда выглядит совершенно обычно.

Скотту удалось подобрать очень яркую актерскую команду. Лето досталась в фильме одна из главных ролей — Паоло Гуччи. Вместе с ним поработали над картиной Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и другие звезды.

Литературной основой сценария фильма стала книга «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Центральное событие — смерть Маурицио Гуччи в 1995 году. Премьера картины намечена на ноябрь 2021 года.

Леди Гага ранее порадовала фанатов снимком со съемок фильма. Она запечатлелась с Драйвером в элегантном наряде на фоне зимнего пейзажа.