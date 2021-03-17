В СМИ рассказали про бесславную историю американской армии

Вена, 17 марта. Накаченная огромными финансами армия США не смогла победить ни в одной из войн, считают зарубежные аналитики.

Соединенные Штаты в настоящий момент пока еще обладают самыми мощными войсками в мире, пишет обозреватель издания Contra Magazin Марко Майер. Тем не менее американской гегемонии приходит конец, уверен он. Эксперт подчеркнул, что и среди республиканцев, и среди демократов присутствуют личности, желающие смены правительств во многих неугодных государствах.

США при помощи СМИ пытаются убедить всех вокруг, что подобная деятельность способствует обеспечению безопасности западных стран, однако на деле это всего лишь способ для олигархов набить карманы, подчеркнул Майер. В своей статье он призвал вспомнить, когда американскими войсками в последний раз была выиграна какая-либо война. В пример он привел Первую и Вторую мировую войны, в которых Соединенные Штаты были лишь в списке стран-победительниц, тогда как в победу над нацизмом основной вклад внес СССР.

Журналист подчеркнул, что конфликт на Корейском полуострове закончился для США перемирием, Вьетнамская война — позорным выводом военного контингента, в Ираке Вашингтону удалось лишь устроить хаос и привести к власти друзей Ирана, а в Афганистане спустя два десятка лет до сих пор контроль над большей частью территорий удерживает «Талибан»1 (террористическое движение, запрещено в РФ).

Некоторые персоны в американском правительстве мечтают о легкой войне с Ираном и Северной Кореей, имеющими весьма сильные войска, напомнил Майер. Аналитик спросил у руководства США, сколько Вашингтон готов принести в жертву солдат и техники ВС Соединенных Штатов ради подобных авантюр.

«Ну так что, американцы, сколько ещё вы будете внимать пустым фразам генералов-неудачников, которые за всю свою жизнь не выиграли ни одной войны? Сколько еще вы будете позволять СМИ и финансовому олигархату США дурить вас пропагандой?», — задался множеством вопросов автор статьи.

Окружающий американцев мир не трещит по швам от врагов, жаждущих напасть на США, подчеркнул журналист. На деле же это Соединенные Штаты вторгаются в другие государства на фоне пропаганды, которая исходит от CNN, Fox, MSNBC и других западных СМИ, резюмировал аналитик.

Ранее стало известно об еще одной уязвимости американского истребителя F-22 из-за очередной аварии, произошедшей весной прошлого года.

Кроме того, шведские аналитики признали, что, в случае начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО, преимущество будет на стороне Москвы, пишет «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.