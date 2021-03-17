Среднебюджетные смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 вышли в России

Москва, 17 марта. Новые смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 среднебюджетной серии вышли на российском рынке. Компания анонсировала устройства на онлайн-презентации Galaxy Awesome Unpacked.

Модели Samsung Galaxy A52 и A72 получили дисплеи с повышенной частотой обновления по сравнению со своими предшественниками. Благодаря этому смена картинки стала более плавной. Смартфоны также оснастили улучшенной камерой, батареями увеличенной емкости и влагозащитой по стандарту IP67.

Разработчики снабдили устройства экранами Super AMOLED типа Infinity-O, чипсетами Snapdragon 720G и стереодинамиками с Dolby Atmos. Смартфон поддерживает microSD-карты с объемом памяти до 1 ТБ. Разрешение селфи-камер составляет 32 мегапикселя. Аппараты работают на операционной системе Android 11.

Ранее Samsung представил новое поколение телевизоров MICRO LED и Neo QLED. Они будут иметь особую цветопередачу, диагональ до 110 дюймов и разрешение 4К и 8К. Новинки выпустят в продажу в течение 2021 года.