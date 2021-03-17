Онлайн-ретейлер Pinduoduo обогнал Alibaba по числу активных покупателей

Пекин, 17 марта. Статус крупнейшего китайского игрока в сфере e-commerce получил ретейлер Pinduoduo.

По итогам прошлого года компания зафиксировала рекордное количество активных покупателей — 788,4 млн, тогда как у прежнего лидера рынка, Alibaba, данный показатель составил 779 млн.

Согласно отчету за четвертый квартал, выручка Pinduoduo выросла на 146% благодаря сегменту онлайн-покупок (до 26,55 млрд юаней, или 4,08 млрд долларов), а чистый убыток сократился до 1,38 млрд юаней (годом ранее было 1,75 млрд). Однако сразу после публикации этих данных акции компании упали на 5,8% — до 149,87 за штуку, после чего снижение скорректировалось до 4,9%.

Pinduoduo была основана в 2015 году Колином Чжэном Хуаном. Она занимается онлайн-торговлей продуктами питания и напитками, одеждой, обувью, товарами для ухода за детьми, техникой, мебелью, бытовыми товарами, косметикой и другими товарами. По мнению экспертов, большие скидки при совместных закупках с друзьями привлекли потребителей, которые не могли тратить много денег из-за последствий пандемии коронавируса.

Антимонопольные органы КНР тем временем планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму.