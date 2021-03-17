Власти России нашли способ обезопасить госдолг при введении санкций

Москва, 17 марта. Министерство финансов РФ в случае введения санкций в отношении госдолга проведет переговоры с Банком России о предоставлении финучреждениям ликвидности при приобретении ОФЗ.

Соответствующей информацией поделился министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — сказал министр.

По его словам, главным в такой ситуации будет желание удержать дефицит бюджета на прежнем уровне. Несмотря на санкционные ограничения, российские акции и облигации пользуются спросом среди зарубежных вкладчиков. С начала года нерезиденты купили примерно от 20% до 25% всех размещенных бумаг, резюмировал Силуанов.

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Торговые американские санкции могут сказаться на экспорте. Ограничения со стороны Вашингтона должны быть введены 18 марта.