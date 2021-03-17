Кедми объяснил ограниченность военного потенциала европейских членов НАТО

Тель-Авив, 17 марта. Потенциал европейских стран Альянса при их участии в серьезном военном конфликте без поддержки США весьма ограничен.

К такому выводу пришел известный военный аналитик Яков Кедми в эфире одного из израильских телеканалов, пересказ выступления бывшего директора службы «Натив» приводит «НьюИнформ».

Кедми задается вопросом, есть ли у гипотетической «европейской армии» ядерное оружие и кто ею командует — представитель Великобритании, Франции или другой страны. Аналитик напоминает, что даже с учетом обеих ядерных европейских держав Европа без США располагает 20 самолетами и несколькими подводными лодками с оружием массового поражения.

«Кому это ядерное оружие может угрожать, я не знаю. Может Мали, а может и Германии. Какие-то символические ядерные силы у них есть», — заявил Кедми.

Эксперт отметил, что из обычных вооружений во всех европейских членов НАТО наиболее значимыми располагает Франция. Великобритания и Германия обладают крайне ограниченным набором сухопутных подразделений.

Кедми уверен, что без поддержки ВС США европейские члены Альянса смогут набрать несколько батальонов для формирования одной дивизии, чей боевой потенциал представляется ему весьма сомнительным.