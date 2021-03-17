Правоохранители Чечни указали на связь «Новой газеты» с западными спецслужбами

Грозный, 17 марта. Силовики Полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к российскому президенту Владимиру Путину после провокационной статьи «Новой газеты».

Как стало известно, журналисты «Новой» обнародовали материал, в котором попытались очернить чеченских правоохранителей. Речь шла о так называемых внесудебных «расправах» на территории республики.

Сотрудники силовой структуры отметили, что успешная операция по ликвидации международных террористов в Чечне под предводительством эмира «Имарата Кавказ»1 (запрещена в России) Аслана Бютукаева спровоцировала Запад развязать информационную войну против правоохранителей. Основным рупором иностранных игроков, по словам силовиков, является «Новая газета», которая курируется со стороны западных спецслужб.

«Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства», — сказано в сообщении сотрудников полка.

Правоохранители добавили, что им не привыкать бороться с врагами. Чеченские силовики служат с гордостью, не жалея жизни ради Отечества.

Как стало известно ранее, общественники Чечни обратились к Владимиру Путину после провокации «Новой газеты».

1 Организация запрещена на территории РФ.