Волочкова устроила романтический ужин в честь дня рождения нового мужчины

Москва, 17 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков в Instagram снимком с новым мужчиной.

Звезда балета опубликовала фото рядом с неизвестным кавалером. Она поздравила возлюбленного с днем рождения, устроив для него праздничный ужин. На фото Волочкова сидит на мягком диване, рядом с ней находится сервированный на двоих стол. Светская львица сжимает в руке бокал вина, в кадр также попала рука виновника торжества. Как обычно, балерина не раскрывает его личность.

«С днем рождения, любимый!» — подписала снимок Анастасия.

Других сведений о своем новом избраннике звезда не сообщила, пишет «Вечерняя Москва». Подписчики заметили, что у Волочковой очень скромный романтический ужин. На столе стоит тарелка с тонко нарезанными ломтиками жареной картошки. Артистка даже не нарядилась для праздника — на ней только розовая домашняя футболка и короткие светлые шорты. Балерина закрыла возможность комментировать публикацию, чтобы избавить себя от негатива со стороны хейтеров.

Ранее психолог Марианна Абравитова объяснила, почему Волочкова никогда не показывает своих мужчин. По словам специалиста, светская львица всегда мечтала о сильном и независимом человеке, но ей попадаются не те мужчины. И в такой ситуации балерина вынуждена скрывать своих ухажеров.