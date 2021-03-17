Попова посоветовала россиянам провести майские праздники внутри страны

Москва, 17 марта. Планируя свои майские праздники или отпуска, лучше все-таки рассчитывать провести их в России из-за коронавируса, порекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сегодня, не сокращаются.

«Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», — пояснила главный санитарный врач страны в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1».

Попова также добавила, что отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, в стране происходит постоянно. Власти идут на послабления, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. За последние сутки в России было выявлено 8998 новых случаев COVID-19.