Софья Эрнст назвала «вызовом» роль в сериале «Угрюм-река»

Москва, 17 марта. Звезда сериала «Содержанки» Софья Эрнст рассказала о своей роли в новом проекте Юрия Мороза «Угрюм-река».

Премьера многосерийного фильма режиссера Юрия Мороза на Первом канале состоялась 9 марта. Картина была снята по роману Вячеслава Шишкова. Роль Нины Куприяновой досталась 32-летней Софье Эрнст.

«Когда я получила этот сценарий, прошла пробы и получила роль, ужасно испугалась», — призналась артистка в интервью «ОК!»

По словам звезды, это была «огромная роль», потому что ее героиня в начале фильма предстает пред зрителем «одной», а затем становится совершенно «другой». Эрнст назвала Нину «вызовом» для себя. В какой-то момент артистке потребовалась помощь более опытных коллег. Они помогли ей справиться с этой ролью.

Первая экранизация «Угрюм-реки» вышла в 1968 году, картину снял режиссер Ярополк Лапшин. Однако новая версия фильма вызвала у зрителей множество вопросов. Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сыгравшая в «старой» версии Анфису Петровну, заявила, что смотрела творение Мороза «одним глазом». А сенатор Алексей Пушков и вовсе заявил, что не будет тратить на это свое время.