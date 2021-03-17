Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Стало известно, кого Пугачева выбрала тайным гостем на празднике цветов

Стало известно, кого Пугачева выбрала тайным гостем на празднике цветов

Москва, 17 марта. Певица Алла Пугачева не стала изменять традиции и в первое воскресенье марта устроила свой праздник цветов. Стало известно, кого Примадонна выбрала тайным гостем на торжестве.

Вот уже много лет народная артистка СССР «разрешает весну». Поклонники собираются около ее дома с цветами и ждут, когда Пугачева обозначит начало личного нового года.

«Не в Новый год, не в день рождения, а именно в первое воскресенье весны она обновляется», — рассказали фанаты.

Вечером Пугачева, как правило, устраивает торжество, на котором собирает звезд шоу-бизнеса. Каждый год на празднике присутствует один новичок. Его имя держится в строжайшей тайне.

В этом году исполнительница из-за пандемии решила ограничиться скромным ужином в кругу близких, но тайный гость все же присутствовал. Новичком оказалась актриса Нонна Гришаева. Она почла за честь приглашение Примадонны.

«Потому что я у Аллы Борисовны училась, когда была маленькой девочкой, как надо петь душой. Это счастье», — поделилась она эмоциями в программе «Светская хроника».

Пугачева на днях повеселилась на дне рождения телеведущей Насти Ивлеевой. Снимок с вечеринки рассмешил телеведущего Ивана Урганта.

Новости партнеров