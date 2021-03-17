Стало известно, кого Пугачева выбрала тайным гостем на празднике цветов

Москва, 17 марта. Певица Алла Пугачева не стала изменять традиции и в первое воскресенье марта устроила свой праздник цветов. Стало известно, кого Примадонна выбрала тайным гостем на торжестве.

Вот уже много лет народная артистка СССР «разрешает весну». Поклонники собираются около ее дома с цветами и ждут, когда Пугачева обозначит начало личного нового года.

«Не в Новый год, не в день рождения, а именно в первое воскресенье весны она обновляется», — рассказали фанаты.

Вечером Пугачева, как правило, устраивает торжество, на котором собирает звезд шоу-бизнеса. Каждый год на празднике присутствует один новичок. Его имя держится в строжайшей тайне.

В этом году исполнительница из-за пандемии решила ограничиться скромным ужином в кругу близких, но тайный гость все же присутствовал. Новичком оказалась актриса Нонна Гришаева. Она почла за честь приглашение Примадонны.

«Потому что я у Аллы Борисовны училась, когда была маленькой девочкой, как надо петь душой. Это счастье», — поделилась она эмоциями в программе «Светская хроника».

Пугачева на днях повеселилась на дне рождения телеведущей Насти Ивлеевой. Снимок с вечеринки рассмешил телеведущего Ивана Урганта.