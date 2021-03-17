Росстат оценил рост потребительских цен на прошлой неделе

Москва, 17 марта. Данные собраны на основе постоянной регистрации потребительских цен на ключевые товары и услуги.

Федеральная служба государственной статистики проанализировала изменения потребительских цен за период с 10 по 15 марта 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм».

Согласно опубликованным данным, баранина находится среди лидеров роста цен. Мясо подорожало на 2,6%. Среди других растущих в цене продуктов — морковь, подорожавшая на 3%, картофель, прибавивший за неделю 2,6%, мясо кур (+1,6%), лук (+1,3%), капуста (+1%) и куриные яйца (+0,9%). Примечательно, что темпы роста ускорились у масла и сахара, хотя цены на них подлежат стабилизации.

Снижение в цене показывают огурцы и помидоры, которые продолжают дешеветь уже вторую неделю. Огурцы теперь стоят на 6,6% меньше, а помидоры на 2,1%.

Незначительное подорожание также зафиксировано у молока (+0,5%), свинины (+0,4%), мороженой рыбы (+0,3%) и сосисок (+0,1%).

Несмотря на небольшое подорожание отдельных продуктов, некоторые эксперты ожидают снижения цен на куриное мясо и яйца в период с апреля по май.