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Экономика

Росстат оценил рост потребительских цен на прошлой неделе

Росстат оценил рост потребительских цен на прошлой неделе

Москва, 17 марта. Данные собраны на основе постоянной регистрации потребительских цен на ключевые товары и услуги.

Федеральная служба государственной статистики проанализировала изменения потребительских цен за период с 10 по 15 марта 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм».

Согласно опубликованным данным, баранина находится среди лидеров роста цен. Мясо подорожало на 2,6%. Среди других растущих в цене продуктов — морковь, подорожавшая на 3%, картофель, прибавивший за неделю 2,6%, мясо кур (+1,6%), лук (+1,3%), капуста (+1%) и куриные яйца (+0,9%). Примечательно, что темпы роста ускорились у масла и сахара, хотя цены на них подлежат стабилизации.

Снижение в цене показывают огурцы и помидоры, которые продолжают дешеветь уже вторую неделю. Огурцы теперь стоят на 6,6% меньше, а помидоры на 2,1%.

Незначительное подорожание также зафиксировано у молока (+0,5%), свинины (+0,4%), мороженой рыбы (+0,3%) и сосисок (+0,1%).

Несмотря на небольшое подорожание отдельных продуктов, некоторые эксперты ожидают снижения цен на куриное мясо и яйца в период с апреля по май.

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